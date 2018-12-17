Гродненская область и провинция Хайнань будут развивать сотрудничество в сферах туризма и логистики

17 декабря, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Вопросы взаимовыгодного сотрудничества в сферах туризма и логистики обсуждались сегодня во время визита в регион делегации провинции Хайнань Китайской Народной Республики, сообщили корреспонденту БЕЛТА в комитете экономики Гродненского облисполкома.
Гости познакомились с экономическим и туристическим потенциалом региона, побывали в свободной экономической зоне "Гродноинвест". Также во время визита состоялось заседание, во время которого обсуждались перспективы сотрудничества.
"Нам может быть интересен опыт привлечения инвесторов, туристов, организации бизнеса в этой сфере, ведь провинция Хайнань известна своими курортами. Взаимодействие в этом направлении способно стимулировать увеличение туристических потоков в обоих направлениях. Кроме того, выгодное географическое положение регионов, развитые транспортные связи говорят о возможности развивать сотрудничество в сфере логистики", - рассказали в комитете экономики облисполкома. Итогом встречи стала договоренность о расширении контактов, возможном поиске партнеров для межрегионального сотрудничества и реализации уже конкретных проектов.
Это не первый регион Китая, с которым Гродненская область налаживает связи. Например, хорошие отношения связывают Гродненщину и провинцию Ганьсу. Развивается сотрудничество с провинцией Фуцзянь.
В комитете экономики Гродненского облисполкома отметили, что регион все активнее заявляет о себе на китайском рынке. Например, продукции мясо-молочной отрасли в этом году поставлено более чем на $16,8 млн. Темп роста превысил 260%. Сейчас ведется работа по диверсификации экспорта.-0-
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