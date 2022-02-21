21 февраля, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Гродненская область полностью готова к проведению референдума. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщил председатель областной комиссии по референдуму Владимир Хлябич.

"Жителям региона были направлены уведомления с информацией о времени работы участковых комиссий и местах голосования. На данном этапе участковые комиссии получают бюллетени, чтобы 22 февраля начать работу на досрочном голосовании. Идет проверка готовности участков, проверка связи", - рассказал Владимир Хлябич.

В области будет действовать 608 участков для голосования. 37 из них - на закрытых участках, которые расположены в санаториях, медицинских учреждениях, воинских частях. Больше всего участков для голосования сформировано в Гродненском, Лидском и Слонимском районах.

В состав участковых комиссий по референдуму в регионе вошли чуть более 6,8 тыс. человек. В основном это представители общественных объединений, политических партий, трудовых коллективов. Созданы также 19 территориальных комиссий, в составе которых 227 человек.

Председатель Гродненской областной комиссии по референдуму сообщил, что в области большое внимание уделено подготовке участков для голосования. Один из акцентов - на соблюдении мер безопасности с учетом эпидемиологической ситуации.

Референдум по вопросу внесения изменений и дополнений в Конституцию Республики Беларусь назначен на 27 февраля. Досрочно проголосовать можно с 22 по 26 февраля.-0-