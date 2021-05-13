Гродненская область расширила географию поставок и увеличила экспорт на 16%

13 мая, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В январе - марте 2021 года Гродненская область расширила географию поставок и существенно увеличила экспорт товаров. Об этом журналистам сегодня сообщил заместитель председателя Гродненского облисполкома Виталий Невера, передает корреспондент БЕЛТА.

Сегодня на заседании облисполкома рассмотрели итоги социально-экономического развития региона в первом квартале. Область, как отмечено, выполнила практически все ключевые показатели эффективности.

"Валовой региональный продукт за январь - март 2021 года обеспечен на уровне 103,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Основными драйверами экономики стали промышленность и сельское хозяйство", - отметил Виталий Невера.

Он подчеркнул: регион расширил географию и объемы экспортных поставок. "Товары из Гродненской области в первом квартале 2021 экспортировались в 84 страны мира. В то же время, за аналогичный период прошлого года поставки осуществлялись в 60 стран", - рассказал Виталий Невера. Объемы экспорта составили $679 млн (темп роста 116%). При этом отмечается снижение импорта, обеспечено и положительное сальдо внешней торговли в размере более $260 млн.

В целом по области возросла на 15% и средняя заработная плата. Задание по ее росту выполнено во всех районах. В январе - марте средняя зарплата в области превысила Br1,1 тыс.

Участие в заседании исполкома приняли также глава Администрации Президента Игорь Сергеенко, депутаты Палаты представителей, представители министерств и ведомств. Во время работы рассматривались не только итоги развития региона в первом квартале 2021 года, также уделялось внимание выработке мер, направленных на развитие области.-0-