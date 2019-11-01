Гродненская область в 2019 году на внешних рынках реализовала продукции на $3 млрд

1 ноября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Производители из Гродненской области на внешних рынках за девять месяцев реализовали продукции на сумму около $3 млрд. Об этом журналистам сообщила заместитель председателя Гродненского облисполкома Елена Бубенчик, передает корреспондент БЕЛТА.

Сегодня на заседании облисполкома рассмотрели итоги социально-экономического развития региона за девять месяцев 2019 года. Гродненская область, отмечалось во время заседания, выполняет большинство ключевых параметров эффективности работы.

"В частности, хорошие результаты достигнуты во внешнеэкономической деятельности. Росту экспорта способствовали в том числе и мероприятия, реализованные холдингом "Гродномясомолпром", - отметила Елена Бубенчик. Она подчеркнула высокую эффективность внешнеэкономической деятельности региона: за обозначенный период положительное сальдо сложилось в размере $400 млн.

Выполняется в регионе и параметр по трудоустройству на созданные рабочие места и новые производства. В январе-июне при задании в 2,1 тыс. таким образом было трудоустроено почти 2,4 тыс. человек.

Возросла в области и средняя заработная плата. По итогам сентября она составила около Br960. На предприятиях республиканской подчиненности, в частном секторе размер средней зарплаты превысил Br1 тыс.

"В региональном разрезе средняя зарплата более Br1 тыс. сложилась в Гродно, Гродненском и Островецком районах", - отметила Елена Бубенчик. Она подчеркнула, что по итогам года планируется выполнить параметр по росту средней заработной платы.

Обсудили во время заседания и проблемные вопросы, в том числе выполнение запланированных показателей по валовому региональному продукту. "Плотно работаем с каждым инвестором для того, чтобы объекты вводились в эксплуатацию в срок", - отметила Елена Бубенчик. Она подчеркнула, что значимые объекты будут сданы в ближайшее время, что положительно повлияет на валовой региональный продукт. Темпы роста ВРП по итогам года ожидаются на уровне 100,5%.-0-