Гродненская область в I квартале увеличила экспорт товаров на 28,3%

14 мая, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В первом квартале Гродненская область увеличила экспорт товаров на 28,3%. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в облисполкоме, где сегодня в формате видеоконференции на заседании исполкома подвели итоги социально-экономического развития региона в январе - марте 2020 года.

В первом квартале экспорт товаров региона (без учета нефти и нефтепродуктов, а также организаций, подчиненных республиканским органам госуправления) составил $411,6 млн, это 128,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Сальдо внешней торговли сложилось положительное в размере почти $53 млн.

"Товары региона в январе - марте 2020 года поставлялись почти в семь десятков стран. Около 90% экспорта пришлось на основных торговых партнеров области: Россию, Польшу, Украину, Казахстан, Литву", - сообщили в Гродненском облисполкоме.

В целом в первом квартале объем валового регионального продукта составил Br2,3 млрд, или 100,8 % к уровню 2019 года. Весомый вклад внесли промышленность, сельское хозяйство, торговля. Выполнены задания и по другим показателям. Например, объем прямых иностранных инвестиций на чистой основе по области составил $90,9 млн при задании на первый квартал $30 млн.

По итогам января - марта номинальная начисленная среднемесячная заработная плата в регионе увеличилась к соответствующему периоду 2019 года на 13,7% и составила Br974, в том числе в марте - на 13,8%, до Br1,02 тыс.-0-