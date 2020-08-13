Гродненская область в I полугодии увеличила экспорт товаров

13 августа, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Гродненской области экспорт товаров за январь - июнь 2020 года вырос на 15%. Информация об этом была озвучена во время заседания Гродненского областного исполнительного комитета, посвященного итогам социально-экономического развития региона в первой половине 2020 года, передает корреспондент БЕЛТА.

В Гродненской области по итогам I полугодия 2020 года выполнено более половины ключевых показателей эффективности работы. Даже выше прогноза показателей за январь - июнь оказался экспорт товаров региона - он составил $775 млн, или 115% к уровню 2019 года. Сальдо положительное - $150 млн. Привлечено в регион свыше $89 млн прямых иностранных инвестиций (при прогнозе в $55 млн).

На вновь созданные рабочие места на новых предприятиях и производствах трудоустроено свыше 1,4 тыс. человек. Cредняя зарплата в регионе за полугодие возросла на 13% и превысила Br1 тыс. (в июне Br1067).

Также выполнен показатель по энергосбережению - минус 4,8% при задании в минус 3,3%. Кроме того, в регионе введено более 195 тыс. кв.м жилья, что составляет почти половину от плана.

Среди отраслей лучше всего сработало сельское хозяйство - темпы роста здесь составили почти 110%. При этом эффективной была работа и в животноводстве, и в производстве молока, а хороший урожай зерновых и других культур, большое количество кормов дают надежду на весомый результат по итогам всего года.

Валовой региональный продукт Гродненской области в I полугодии составил 98,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Как отмечалось во время заседания исполкома, участие в котором приняли премьер-министр Роман Головченко и председатель Гродненского облисполкома Владимир Кравцов, негативно в этом плане сказалась прежде всего пандемия. Повлиявшая, например, на объемы производства, снизился и экспорт услуг. Впрочем, удалось не допустить массовых увольнений, сохранить коллективы, загрузить работой и строительный комплекс. Сейчас во всех отраслях отмечается оживление. Есть и видение того, что необходимо сделать для ликвидации падения показателей.-0-

Фото Леонида Щеглова