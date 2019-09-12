Гродненская область за 10 лет привлекла более $1,2 млрд иностранных инвестиций

12 сентября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В экономику Гродненской области за 10 лет привлечено более $1,2 млрд иностранных инвестиций. Об этом на пленарном заседании международного бизнес-форума сообщил министр экономики Дмитрий Крутой, передает корреспондент БЕЛТА.

Сегодня в Гродно стартовали мероприятия XX Республиканской универсальной выставки-ярмарки "Еврорегион "Неман-2019" и международного бизнес-форума. Участие в форуме принимают представители 30 стран: дипломаты, чиновники, бизнесмены и эксперты.

"Проведение такого форума способствует развитию экономики региона и страны, привлечению инвестиций, - отметил Дмитрий Крутой. - Он перерос уже региональный уровень и многие республиканские проекты стартовали именно на гродненской площадке. За последние 10 лет в экономику области привлечено $1,2 млрд прямых иностранных инвестиций, из них почти 55% - инвестиций на чистой основе. Активно регион работает с зарубежными партнерами и в плане реализации проектов международной технической помощи. Как показывает практика, Гродненская область способна работать с инвесторами в любых форматах". Министр подчеркнул, что развитию региона, привлечению бизнеса способствует и тот факт, что Гродненская область становится все более открытой.

"Гродненская область стала первой в стране, которая реализовала инициативу по созданию атласа индустриализации - детального путеводителя по всем перспективным инвестиционным проектам, которые можно реализовать в регионе", - рассказал Дмитрий Крутой. Он подчеркнул, что инвесторы разного плана найдут в области интересные предложения. Например, динамично развиваются пищевая и химическая промышленности, деревообработка и сельское хозяйство.

Открытости региона способствует и возможность для иностранных туристов посещать часть районов области без визы. Если в 2016 году Гродненская область приняла 5 тыс. таких гостей, то в этом году их количество уже приближается к 100 тыс. Дмитрий Крутой отметил, что такое решение было оправданным. Кроме того, подписан указ о расширении безвизовой территории, что будет способствовать становлению более тесных международных контактов не только в туризме, но и инвестиционном взаимодействии.

Туризм стал темой одной из секций, организованных в рамках форума. На них эксперты, бизнесмены, представители органов власти и дипломатических миссий также обсудят вопросы перспективных направлений для инвестирования, развития и укрепления трансграничного сотрудничества. Кроме того, участникам форума презентуют индустриальные площадки СЭЗ "Гродноинвест".

Также запланировано проведение бесплатных образовательных сессий. Все желающие смогут обсудить особенности организации и проведения биржевых торгов, условия и порядок заключения внешнеэкономических сделок, вопросы диверсификации рынков сбыта товаров, услуг организаций и предприятий Беларуси в государствах Африки и многое другое.

На ЦСК "Неман" начала работу универсальная выставка-ярмарка. Здесь представлена продукция более 100 предприятий с демонстрацией и продажей новых товаров. Запланировано проведение переговоров и подписание коммерческих контрактов.

Организаторами мероприятий выступают Гродненский облисполком, Гродненский горисполком, а также Гродненское отделение Белорусской торгово-промышленной палаты.-0-