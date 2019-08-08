Гродненская область завершила госрегистрацию земель сельхозназначения

8 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Гродненская область в первом полугодии завершила госрегистрацию земель сельхозназначения. На заключительной стадии выполнения находится Минская область, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Государственного комитета по имуществу.

Вопросы выполнения поручения правительства, касающегося завершения в срок до 1 января 2020 года государственной регистрации предоставленных сельхозорганизациям земель сельскохозяйственного назначения, были рассмотрены сегодня на заседании коллегии ведомства.

По информации областных исполнительных комитетов, государственную регистрацию земель сельскохозяйственного назначения в полном объеме завершили в Брестской (в 2016 году), Гомельской (в 2016 году) и Могилевской (в 2018 году) областях. Витебскому областному исполнительному комитету будет рекомендовано выработать дополнительные действенные меры для завершения этой работы в обозначенный срок. На сегодня на территории Витебской области госрегистрацию земель сельскохозяйственного назначения полностью завершили только в Оршанском районе.

Как было отмечено на коллегии, для снижения стоимости государственной регистрации земельных участков, предоставленных сельхозорганизациям из земель сельскохозяйственного назначения, Госкомимуществом был принят ряд мер. В частности, на 30% снижена стоимость работ землеустроительных организаций по установлению границ земельных участков, обеспечено предоставление данными организациями рассрочки (отсрочки) платежей сельскохозяйственным организациям за выполнение этих работ. Кроме того, установлены понижающие коэффициенты к размеру платы за государственную регистрацию второго и каждого последующего земельного участка.-0-