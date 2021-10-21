Гродненская региональная таможня: поток грузовиков в польском направлении увеличился на 17%

21 октября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В пунктах пропуска Гродненской региональной таможни на польском направлении растет поток грузовиков: за 9 месяцев этого года - на 17%. Об этом сообщили БЕЛТА в таможне.

В январе - сентябре через пункты пропуска Гродненской региональной таможни проследовало около 930 тыс. грузовиков, что на 55 тыс. больше, чем за аналогичный период прошлого года. Наибольший рост отмечен в пунктах пропуска "Брузги" и "Берестовица" на белорусско-польской границе.

Пункт пропуска "Брузги" остается самым востребованным у перевозчиков: более 27% грузового транспорта выбирает это направление. Практически равное количество машин - около 21% грузовиков, оформленных гродненскими таможенниками - проследовало через пункты пропуска "Берестовица" на польском направлении и "Каменный Лог" на белорусско-литовской границе.

"Увеличению транспортных потоков способствует совершенствование инфраструктуры для комфортного пересечения границы. В том числе создание транспортно-логистических центров у границы, реконструкция пунктов пропуска", - отметили в Гродненской региональной таможне.

Завершившаяся в прошлом году масштабная модернизация пункта пропуска "Брузги" позволила сделать его одним из самых современных и удобных для перевозчиков. В пункте пропуска "Берестовица" было обновлено покрытие площадок и путей, по которым следует грузовой транспорт.-0-