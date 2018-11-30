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Гродненская региональная таможня с 1 декабря организует дежурство сотрудников во внерабочее время

Регионы 30.11.2018 | 14:34
Фото из архива
Фото из архива

30 ноября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Из-за традиционного увеличения товарного потока в конце года с 1 по 30 декабря в ведомственных пунктах таможенного оформления (ВПТО) будет организовано дежурство сотрудников, сообщили БЕЛТА в Гродненской региональной таможне.

"В случае необходимости совершения таможенных операций вне времени работы ведомственного пункта заинтересованное лицо может подать мотивированное заявление в таможню (в том числе через ВПТО) о необходимости совершения таких операций", - отметили в ведомстве. Контакты, а также подробную информацию о специализации ВПТО можно найти в разделе "Режим работы" на сайте региональной таможни.

К концу года традиционно увеличивается товарный поток через границу. Рост по отношению к прошлому году составил 10%. На сегодняшний момент перемещено уже порядка 30 млн т товаров. Таможней создаются благоприятные условия для пересечения границы, что способствует стимулированию внешнеэкономической деятельности, развитию бизнеса, а также положительно влияет на транзитный потенциал страны.-0-

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Теги
Гродненская область, таможня
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