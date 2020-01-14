Гродненская региональная таможня в 2019 году пополнила бюджет на Br500 млн

14 января, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Поступления в республиканский бюджет от деятельности Гродненской региональной таможни в 2019 году составили свыше Br500 млн, увеличившись на 22% по сравнению с предыдущим годом, сообщили БЕЛТА в таможне.

"О повышении деловой активности субъектов хозяйствования в регионе свидетельствует и рост на 10% количества оформленных деклараций на товары для внутреннего потребления. Общее количество таких деклараций составило около 40 тыс.", - уточнили в таможне. Перемещено свыше 980 тыс. т таких товаров, что на 12% больше, чем годом ранее.-0-