Гродненская таможня готова оформлять больше грузовиков при условии их ритмичного пропуска литовцами

24 декабря, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Белорусские таможенники готовы оформить большее количество грузового транспорта при условии его ритмичного пропуска литовской стороной. Об этом БЕЛТА сообщили в Гродненской региональной таможне.

Несмотря на традиционное увеличение к концу года грузового транспортного потока, Гродненская региональная таможня готова оформить значительно большее количество авто как на выезд, так и на въезд в Беларусь. "Вместе с тем литовская сторона неритмично подает следующий из Литвы на въезд в Беларусь грузовой транспорт. За последние трое суток сопредельной стороной подано на 800 грузовых авто меньше, чем установленный договоренностями для нормального функционирования границы минимум", - сообщили в Гродненской региональной таможне.

Все это приводит к скоплению грузовиков перед литовскими пунктами пропуска. Перевозчиков, планирующих пересечение белорусско-литовской границы, просят учитывать эту информацию.-0-