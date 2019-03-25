Гродненская таможня готова увеличить количество оформляемого транспорта на 30%

25 марта, Гродно /Корр. БЕЛТА/. За сутки гродненские таможенники оформляют более 10 тыс. транспортных средств, и готовы увеличить этот показатель на 30% при условии реализации соответствующих организационных мер со стороны Литвы и Польши. Об этом БЕЛТА сообщили в Гродненской региональной таможне.

За последние три года транспортный поток в зоне действия ГРТ возрос на 25%. С начала 2019 года уже оформлено свыше 850 тыс. транспортных средств: 250 тыс. грузовиков, более 590 тыс. легковушек и примерно 18 тыс. автобусов. Таможня последовательно совершенствует технологии проведения таможенных операций, реализует проекты по модернизации и усовершенствованию инфраструктуры пунктов пропуска.

"Вместе с тем в выходные дни наблюдается скопление грузового транспорта на въезд в сопредельные страны, особенно на литовском направлении. После проведения белорусскими таможенниками контроля автомобили в некоторых пунктах пропуска ожидают въезда на сопредельную сторону до двух и более часов. В большинстве случаев это связано с техническими сбоями в работе программных продуктов сопредельной стороны и, как следствие, недостаточной скоростью приема транспорта", - отметили в Гродненской таможне.

Улучшению условий для пересечения границы поспособствует совершенствование инфраструктуры крупнейших пунктов пропуска. В частности, в мае 2019 года завершится реконструкция пункта пропуска "Брузги" на белорусско-польской границе: его пропускная способность возрастет прежде всего по грузовому направлению, что особенно актуально в свете увеличивающихся транспортных потоков.

В текущем году запланировано начало реконструкции пункта пропуска "Каменный Лог" на литовском направлении. Ожидается, что его пропускная способность возрастет почти в 3 раза до 6 тыс. автомобилей в сутки.-0-