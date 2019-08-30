Гродненская таможня отмечает рост числа перевозчиков на границе с Польшей

30 августа, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Увеличение количества грузовиков отмечается в пунктах пропуска "Брузги" и "Берестовица" на белорусско-польской границе, сообщили БЕЛТА в Гродненской региональной таможне.

Через пункт пропуска "Берестовица" с начала года проследовало свыше 140 тыс. грузовых автомобилей, что на 5% больше, чем в 2018 году.

В "Брузгах" также увеличился поток грузовиков, несмотря на масштабные работы по реконструкции пункта пропуска. Здесь границу пересекли свыше 170 тыс. грузовых автомобилей.

"Такая активность участников внешнеэкономической деятельности свидетельствует о благоприятных условиях, созданных для бизнеса, в том числе и благодаря либерализации таможенного законодательства ЕАЭС", - отметили в таможне.-0-