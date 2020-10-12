Гродненская таможня увеличила в 2 раза показатель по оформленным в авторежиме экспортным товарам

12 октября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Гродненской региональной таможне в два раза увеличили количество экспортных товаров, которые оформляются в автоматическом режиме, сообщили БЕЛТА в таможне.
Сейчас в автоматическом режиме, когда от момента регистрации декларации на товар до его выпуска проходит менее одной минуты, Гродненской региональной таможней выпускается более 60% экспортируемых товаров. Это показатель по сравнению с прошлым годом увеличился в 2 раза.
"Такой выпуск электронных деклараций позволяет значительно сократить срок помещения товаров под таможенную процедуру экспорта. После успешной регистрации, с учетом установленных критериев, информационная система без участия должностного лица принимает решение о выпуске товаров", - рассказали в Гродненской региональной таможне.
Внедрение новых технологий, подчеркнули в таможне, направлено на минимизацию временных и финансовых издержек участников внешнеэкономической деятельности, а также упрощение механизма ведения бизнеса.-0-