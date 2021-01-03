Гродненские энергетики помогают восстанавливать электричество в Витебской области

3 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. На помощь для восстановления электроснабжения в Верхнедвинском районе прибыли энергетики Гродненской области, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Telegram-канал "Белэнерго".

Из-за неблагоприятных погодных условий в Витебской области зафиксировано много отключений в основной и распределительной сети. Главная причина - гололед на ветках деревьев и проводах ЛЭП, повышенная ветровая нагрузка, падение веток и деревьев, повреждение опор и обрывы проводов линий электропередачи. "Данные повреждения появлялись постепенно при смещении атмосферного фронта с юга на север вдоль восточной границы республики", - отметили на предприятии.

Работники энергосистемы Витебской области заранее были переведены в режим повышенной готовности, восстановительные работы велись круглые сутки. Задача осложнялась тем, что ЛЭП проходят по труднодоступной заболоченной местности, а также завалами из-за упавших деревьев на дорогах и просеках.

"Для оказания помощи по восстановлению электроснабжения в Верхнедвинском районе Витебской области прибыли четыре бригады филиала "Лидские электрические сети" и пять бригад филиала "Ошмянские электрические сети" во главе с заместителем главного инженера РУП "Гродноэнерго". Бригады приступили к выполнению восстановительных работ. Всего от Гродненской энергосистемы задействовано 56 человек и 14 единиц техники", - отметили в ГПО "Белэнерго".

На предприятии добавили, что 2 января 10 бригад РУП "Минскэнерго" также направлены в Витебскую область для помощи коллегам в восстановлении электроснабжения по зоне обслуживания Глубокских и Полоцких электросетей.-0-