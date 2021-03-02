Гродненские милиционеры прошли маршем по центру города

2 марта, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Накануне профессионального праздника гродненские милиционеры прошли торжественным маршем по центру города, передает корреспондент БЕЛТА.

Сегодня в праздничной колонне прошли около 300 сотрудников в званиях от рядового до генерала. Также в марше по центральным улицам города принимали участие ретро-автомобиль милиции и современная техника.

"Парад подразделений милиции - давняя гродненская традиция. Мы идем без оружия, с песней. Это прежде всего демонстрация мирного отношения сотрудников органов внутренних дел к городу, к его жителям. Но отмечу, милиция обеспечивала и будет обеспечивать общественный порядок, безопасность всех тех, кто хочет мирно жить и трудиться", - отметил начальник УВД Гродненского облисполкома Вадим Синявский. Он подчеркнул, что милиция региона готова успешно выполнять все поставленные задачи, справляться со всеми современными вызовами и угрозами.

Участники парада проследовали от Советской площади до парка им. Жилибера, где возложили венки к Вечному огню. Торжественные мероприятия продолжились митингом у здания УВД Гродненского облисполкома, во время которого наградили отличившихся сотрудников.-0-

Фото Леонида Щеглова