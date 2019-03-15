Гродненские пограничники предупреждают о возможных затруднениях в "Брузгах"

15 марта, Гродно /Корр. БЕЛТА/. При пересечении белорусско-польской границы в пункте пропуска "Брузги" возможны затруднения. Об этом БЕЛТА сообщил старший офицер отделения информации и пропаганды Гродненской пограничной группы Михаил Скорина.
В польском автодорожном пункте пропуска "Кузница" (с белорусской стороны - "Брузги") продолжаются ремонтные работы. В связи с этим могут возникать определенные трудности при пересечении государственной границы и формирование очередей на этом направлении.
"Гродненская пограничная группа рекомендует гражданам и грузоперевозчикам учитывать информацию при планировании маршрутов движения через государственную границу", - отметил Михаил Скорина. Он напомнил, что предварительно ознакомиться с обстановкой в пунктах пропуска и наличием очередей на границе в режиме реального времени можно на информационном портале Государственного пограничного комитета.-0-
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