Гродненские родители смогут посмотреть онлайн-трансляции из оздоровительных лагерей

30 июня, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Онлайн-трансляции из оздоровительных лагерей запускают на образовательном портале в Гродно, сообщил корреспонденту БЕЛТА начальник отдела образования Гродненского горисполкома Андрей Семанчик.

Летняя оздоровительная кампания в областном центре набирает ход. Начали работу пришкольные лагеря, принимают отдыхающих лагеря с круглосуточным пребыванием. Стартовали смены в "Зорьке юбилейной" и "Березке". Ожидается, что с 1 июля дети заеду в лагеря "Дружба" и "Купалинка", вскоре примет ребят и лагерь "Озерный". Отдых планируется с учетом выполнения санитарно-эпидемиологических требований. Смена - 18 дней, так называемых родительских дней не будет.

"Но чтобы родители не скучали, смогли увидеть и услышать своих детей не только по телефону, принято решение об организации прямых трансляций самых интересных и веселых мероприятий в лагерях. Посмотреть на то, как проводят время дети, и даже передать привет родители смогут на портале "Образование в Гродно", - рассказал Андрей Семанчик. Тематический портал, на котором весной активно выкладывались видеоуроки по основным темам от ведущих педагогов города, сейчас перешел на каникулярный режим работы. Помимо трансляций из круглосуточных лагерей здесь выкладываются мастер-классы, онлайн-уроки от педагогов допобразования по рукоделию, декоративно-прикладному искусству.

Кроме того, в Гродно попробовали перенести традиционную кружковую работу на свежий воздух. Несколько раз в неделю педагоги центров творчества детей и молодежи "Спектр" и "Прамень" приезжают во дворы в спальных районах города и проводят мастер-классы, игры и развлекательные программы для детей разного возраста. Развлечения на любой вкус: подвижные игры, танцы, сборка конструкторов, баталии в шахматы или шашки, мастер-классы по рукоделию и рисованию.

"Мы получили позитивные отзывы. Даже больше. Сегодня, например, уже получаем просьбы, заявки от родителей, что стоит приехать по такому-то адресу, организовать программу в их дворе", - отметил Андрей Семанчик. Он отметил, что в таких мероприятиях в областном центре уже приняли участие около 800 детей. Выезды с доставкой игр, развлечений и хорошего настроения будут продолжены.-0-