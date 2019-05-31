Гродненские школьники посоревнуются в силе и смекалке во время военно-спортивной игры "Багратион"

31 мая, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Сегодня ученики школ Гродно станут участниками военно-спортивной игры "Багратион", сообщили корреспонденту БЕЛТА в Гродненском городском комитете ОО "БРСМ".

Игра пройдет на базе 6-й отдельной гвардейской механизированной бригады в Гродно. К участию приглашены 20 школьных команд, составленных из учеников 8-10-х классов.

"Молодежь допризывного возраста ждет насыщенная конкурсная программа. Во многочисленных испытаниях надо будет проявить силу, ловкость и смекалку", - рассказали в горкоме БРСМ. Например, надо будет пройти по кочкам, не касаясь земли, перебраться через ров и яму по канатной переправе, обнаружить на поле муляж мины и посоревноваться в точности и дальности броска гранаты.

В испытания включены конкурсы по сборке и разборке автомата, медицинская эстафета и сбор по тревоге. Победителей соревнований ждут ценные призы.

Как рассказали в командовании 6-й отдельной гвардейской механизированной бригады, для участников игры подготовят выставку образцов вооружения и формы. Запланировано традиционное угощение солдатской кашей и чаем.

Приурочена игра к 75-летию освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков. Организаторами выступают городской комитет БРСМ, 6-я отдельная гвардейская механизированная бригада, а также Гродненский городской отдел по чрезвычайным ситуациям, Гродненская областная станция скорой медицинской помощи, управление ГАИ УВД Гродненского облисполкома, Центр физкультурно-оздоровительной работы "Принеманский" администрации Октябрьского района Гродно, отдел образования Гродненского горисполкома.-0-