Гродненские следователи поздравили ребят из областного центра коррекционно-развивающего обучения с праздниками

27 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сотрудники УСК по Гродненской области посетили Государственный центр коррекционно-развивающего обучения и реабилитации Гродно во время республиканской благотворительной акции "Наши дети". Об этом БЕЛТА сообщила официальный представитель УСК по Гродненской области Инна Позняк.

"Встреча в центре началась с выступления его воспитанников, которые под чутким руководством своих педагогов продемонстрировали всем гостям праздничную программу. Ребята танцевали, водили хоровод, играли на музыкальных инструментах", - рассказала Инна Позняк.

Сотрудники областного управления совместно с силовыми ведомствами региона подарили детям не только сладкие подарки, но еще и технику, развивающие игры и оборудование, необходимое для ежедневного использования в реабилитации и развитии детей.

После праздничного выступления для гостей центра была организована экскурсия. Их ознакомили с условиями пребывания детей, показали кабинеты для занятий, спортивный зал и сенсорную комнату.

Сотрудники УСК по Гродненской области отметили семейную атмосферу, которая существует в центре. Следователи поблагодарили работников за нелегкий труд и тепло, которое они дарят детям, пожелали терпения и сил в работе, а маленьким воспитанникам здоровья и исполнения заветных желаний.-0-