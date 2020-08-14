Гродненские спасатели провели совместные учения с пожарными-добровольцами из Польши

14 августа, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Под Гродно прошли международные тактические учения спасателей, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Гродненском областном управлении МЧС.

Совместно с гродненскими спасателями участие в них приняли пожарные добровольцы из гмины Добженево Дуже Подляского воеводства Польши. В течение нескольких дней отрабатывались различные задачи.

Например, 13 августа гостей знакомили с аварийно-спасательной техникой и оборудованием, имеющимся на вооружении в пожарном аварийно-спасательном отряде областного управления МЧС. Гродненские спасатели продемонстрировали навыки и умения по тушению пожара и деблокировке пострадавшего при дорожно-транспортном происшествии. Отработали вопросы работы с гидравлическим аварийно-спасательным инструментом при ликвидации ЧС на транспорте и польские добровольцы. Кроме того, белорусские спасатели во время учений ликвидировали аварию, связанную с утечкой легковоспламеняющейся жидкости на железнодорожном транспорте.

Сегодня один из этапов учений прошел на Августовском канале. Белорусские спасатели показали навыки и умения при проведении поисково-спасательных работ. По легенде, вблизи шлюза "Немново" перевернулась байдарка, двое туристов оказались в воде. Работники МЧС спасли мужчин, доставили их на берег, подняли со дна утонувшую байдарку.

Учения проводятся в рамках реализации проекта международной технической помощи "Новый подход к трансграничной системе управления чрезвычайными ситуациями", финансируемого ЕС по программе трансграничного сотрудничества "Польша - Беларусь - Украина" на 2014-2020 годы. Общий бюджет составляет более 1,1 млн евро. По проекту в 2020 году были приобретены пожарная автоцистерна и легковой автомобиль повышенной проходимости. Планируется строительство пожарного аварийно-спасательного поста в горпоселке Сопоцкин Гродненского района и приобретение спасательной лодки и прицепа для нее.-0-