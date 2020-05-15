Гродненские таможенники более 90% экспортных товаров оформляют менее чем за 5 минут

15 мая, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Гродненской региональной таможне время оформления 93% экспортных товаров не превышает пяти минут, сообщили БЕЛТА в таможне.

Благоприятные условия, создаваемые таможней для участников ВЭД, в том числе оперативное оформление экспортных товаров, способствуют развитию внешнеэкономической деятельности белорусских предприятий. С начала 2020 года объем экспорта в зоне деятельности Гродненской региональной таможни составил около $800 млн. При этом в начале второго квартала отмечается существенное увеличение положительного сальдо внешней торговли.

"За пределы Беларуси, как в страны ЕС, так и на территорию ЕАЭС, в этом году направлено 37 тыс. партий товаров, производимых субъектами хозяйствования региона", - отметили в Гродненской региональной таможне. Лидеры в стоимостном эквиваленте среди экспортных товаров - полиамиды, минеральные удобрения, составляющие оптических приборов, цемент.-0-