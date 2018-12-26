Гродненские таможенники более чем в 1,5 раза увеличили выпуск экспортных деклараций в авторежиме

26 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Число экспортных деклараций, выпущенных в автоматическом режиме в регионе деятельности Гродненской региональной таможни, увеличилось более чем в 1,5 раза по сравнению с 2017 годом, сообщили БЕЛТА в таможне.

Всего в этом году таких деклараций оформлено порядка 16 тыс., тогда как в 2017 году цифра составила 10 тыс., а в 2016-м - всего 7 тыс. Обработка информационной системой осуществляется практически без участия должностного лица таможенного органа, при этом всего 1-2 минуты проходит с момента принятия электронного документа до автоматического выпуска товаров, помещаемых под таможенную процедуру экспорта.

На данный момент 23% экспортных деклараций выпускается в автоматическом режиме, что значительно превышает показатель, запланированный стратегией развития таможенных органов на 2018 год. "Сокращение времени проведения таможенного контроля в том числе способствует формированию благоприятных условий для ведения бизнеса, привлечению инвестиций в страну", - отметили в таможне.-0-