Гродненские таможенники оформляют большую часть транзитных товаров менее чем за 10 минут

19 октября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Менее чем за 10 минут оформляют гродненские таможенники почти 90% товаров, следующих транзитом через Беларусь. Об этом БЕЛТА сообщили в Гродненской региональной таможне.

За 9 месяцев текущего года через таможенную границу Евразийского экономического союза в зоне деятельности Гродненской региональной таможни перемещено 8,5 млн. тонн транзитных товаров. Более 80% из них - через автодорожные пункты пропуска.

"Сейчас около 90% транзита оформляется менее чем за 10 минут. Мероприятия, направленные на минимизацию временных и финансовых издержек субъектов хозяйствования, внедряются и реализуются таможенными органами на постоянной основе", - рассказали в Гродненской региональной таможне.

Например, сейчас в качестве альтернативы таможенного сопровождения активно применяются навигационные устройства. Они позволяют в режиме реального времени отследить маршрут движения большегруза, что экономит время и финансы всех участников внешнеэкономической деятельности.-0-