Гродненские таможенники оформляют почти все транзитные грузы менее чем за 10 минут

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15 января, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Гродненской региональной таможне время оформления почти всех транзитных товаров не превышает 10 минут, сообщили БЕЛТА в ведомстве.
В 2020 году гродненские таможенники оформили свыше 12 млн т товаров, следующих через пункты пропуска транзитом. Свыше 90% из них было оформлено менее чем за 10 минут.
Большинство транзитных грузов - около 10 тыс. т - оформлялось в автодорожных пунктах пропуска. В 90% случаев автомобильный транзит следовал в адрес российских получателей.-0-