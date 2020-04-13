Гродненские таможенники с помощью инспекционно-досмотровых комплексов выявили более 250 нарушений

13 апреля, Гродно /Корр. БЕЛТА/. С помощью инспекционно-досмотровых комплексов гродненские таможенники выявили с начала года более 250 правонарушений. Об этом БЕЛТА сообщили в Гродненской региональной таможне.

Сейчас в пунктах пропуска Гродненской региональной таможни работают 5 инспекционно-досмотровых комплексов: два стационарных, три мобильных. С начала года с помощью сканирования выявлено более 250 правонарушений, суммарная стоимость незаконно перемещаемого товара составила около Br1 млн.

"Использование этой технологии существенно сокращает время проведения таможенного контроля, что способствует более быстрому и комфортному прохождению таможенной границы. При отсутствии правонарушений со стороны перевозчика или водителя, процесс сканирования автомобиля занимает 10 минут, в то время как время физического досмотра составляет в среднем 8 часов", - рассказали в региональной таможне.

Использование ИДК повышает эффективность осмотра. Технология позволяет обнаружить незаконно перемещаемые товары в конструктивных полостях транспортного средства, в специально изготовленных тайниках, которые зачастую расположены в труднодоступных местах автомобиля.-0-