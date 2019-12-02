Гродненские таможенники в 2019 году по бестранзитной технологии оформили более 2,5 тыс. грузовиков

2 декабря, Гродно /Корр. БЕЛТА/ С начала 2019 года Гродненская региональная таможня по бестранзитной технологии оформила более 2,5 тыс. большегрузов, сообщили БЕЛТА в ведомстве.

Технология была внедрена региональной таможней в качестве эксперимента в 2017 году. Опыт признан успешным.

"В этом году уже 1,6 тыс. большегрузов проследовали по упрощенной процедуре оформления грузов из стран ЕС через РПТО "Брузги-2" на ВПТО "Брузги-ТЛЦ". Это на 50% больше, чем за аналогичный период прошлого года", - рассказали в таможне. Такая же технология реализуется и в РПТО "Каменный Лог", вблизи которого с мая действует транспортно-логистический центр. Здесь по бестранзитной технологии уже оформлены порядка 1 тыс. фур. Доступна технология и в РПТО "Берестовица", рядом с которым недавно также открылся транспортно-логистический центр.

В таможне рассказали о сути бестранзитной технологии. Грузовой автомобиль, следующий из стран ЕС через республиканский пункт таможенного оформления, въезжает на территорию транспортно-логистического центра по выделенному коридору без оформления таможенного транзита и внесения финансовой гарантии. Круглосуточная работа центра, современное программное обеспечение для таможенных операций, наличие складов и зоны таможенного контроля позволяют не только упростить процедуру оформления, но и оперативно совершать погрузочно-разгрузочные работы.

"Такое упрощение для субъектов хозяйствования, закрепленное Таможенным кодексом ЕАЭС, направлено на существенное сокращение финансовых и временных затрат участников внешнеэкономической деятельности", - рассказали в региональной таможне.-0-