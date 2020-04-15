15 апреля, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Гродненские таможенники в I квартале установили 30 фактов нарушения режима в пунктах пропуска. Об этом БЕЛТА сообщили в Гродненской региональной таможне.

Все нарушители привлечены к административной ответственности. Большинство из них (70%) - водители большегрузов.

Самое распространенное нарушение - деньги, "забытые" в предъявляемых к таможенному контролю документах. Кроме того, некоторые лица привлечены к ответственности за самовольное движение по территории пункта пропуска, а также несанкционированные фото- и видеосъемку.

В Гродненской региональной таможне напомнили, что за подобные проступки нарушителю грозит предупреждение либо штраф в размере до 50 базовых величин (1БВ - Br27) и даже депортация. При повторном совершении данного правонарушения в течение года размер штрафа может составить до 100 базовых величин.-0-