Гродненские таможенники в I полугодии пресекли около 300 попыток ввоза бэушных шин

29 июля, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Гродненская региональная таможня в первом полугодии привлекла к административной ответственности за незаконный ввоз бывших в употреблении автомобильных шин около 200 человек, сообщили БЕЛТА в таможне.

Гродненской региональной таможней выявлено в январе-июне почти 300 нарушений таможенного законодательства при перемещении физическими лицами автомобильных пневматических шин через автодорожные пункты пропуска. Около 20% подобных нарушений зафиксировано в пункте пропуска "Каменный Лог" на белорусско-литовской границе.

"Более половины нарушений касается попыток ввоза бывших в употреблении автомобильных шин, которые в соответствии с международным таможенным законодательством относятся к опасным отходам и перемещение их через таможенную границу ЕАЭС запрещено. Соответственно физическому лицу во ввозе бэушных шин будет отказано – придется вернуться на сопредельную сторону. Также предусмотрена административная ответственность в виде штрафа за недекларирование товаров, подлежащих таможенному декларированию", - рассказали в Гродненской региональной таможне.

Таможенники напоминают, что ввозить на таможенную территорию ЕАЭС можно колеса как новые, так и бывшие в употреблении, а шины - только новые. При этом необходимо учитывать несколько условий.

Для личного пользования можно ввезти в течение двух календарных лет новые шины либо колеса (в том числе бэушные колеса) только к транспортному средству для личного пользования, которое находится в собственности физического лица, перемещающего такие товары. В пункте пропуска необходимо представить сотруднику таможни документальное подтверждение права собственности на транспортное средство, к которому ввозятся шины (колеса) для личного пользования.

Владельцы автомобилей могут ввезти до 4 единиц новых летних пневматических шин или колес (в том числе б/у колес) либо до 4 единиц новых зимних пневматических шин или колес (в том числе б/у колес), до 4 дисков.

"Например, если у гражданина в собственности есть 2 и более автомобиля, он имеет право ввезти до 4 новых автомобильных шин (летних или зимних) или колес (в том числе бэушных колес) к каждому автомобилю один раз в два года. При этом в пункте пропуска через границу необходимо предъявить сотруднику таможни документ, подтверждающий право собственности на авто (технический паспорт), и при заполнении пассажирской таможенной декларации указать регистрационный номер, марку и модель автомобиля, к которому ввозятся шины", - пояснили в таможне. При этом ввоз автомобильных шин или колес для близких родственников, а также иных физических лиц допускается только при условии помещения товара под одну из таможенных процедур с обязательной уплатой таможенных платежей.

Также необходимо учитывать нормы беспошлинного ввоза товара на таможенную территорию ЕАЭС: общая норма - 25 кг и 500 евро (для неделимых товаров - 35 кг). При пересечении границы чаще одного раза в три календарных месяца норма составит 20 кг и 300 евро.-0-