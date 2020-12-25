Гродненские военнослужащие вручили подарки воспитанникам районного социально-педагогического центра

25 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Военнослужащие войсковой части 48685 во время республиканской благотворительной акции "Наши дети" посетили Гродненский районный социально-педагогический центр, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Минобороны.

Вместе с пожеланиями счастливого Рождества и Нового года дети получили из рук офицеров игрушки и сладкие подарки.

Офицеры управления Северо-западного оперативного командования и 121-й навигационно-топографической части посетили Борисовский районный центр коррекционно-развивающего обучения и реабилитации, а также детей, оказавшихся в социально уязвимом положении.

К учащимся Центра коррекционно-развивающего обучения и реабилитации Полоцкого района приехали военнослужащие войсковой части 55719. Они подарили сертификат на покупку спальной мебели.

Также в Минобороны рассказали, что летчики 50-й смешанной авиабазы исполнили желания двух мальчишек, которые живут в доме семейного типа под Логойском. "Встретиться с военными летчиками и увидеть настоящую боевую авиацию - заветная мечта Ивана Козубая и Максима Адамовича. Ребятам позволили попрактиковаться за штурвалом вертолета и самолета, они даже выполнили несколько взлетов и посадок на летном тренажере. В конце дня Иван признался, что теперь уже точно решил стать пилотом, а вот Максим придумал желание на будущий год - прокатиться на танке", - отметили в пресс-службе.

Новогодняя благотворительная акция "Наши дети" проходит в Беларуси с 10 декабря по 10 января. Ежегодно руководители министерств и других органов госуправления, местных органов власти, представители общественных организаций посещают детские интернаты и дома семейного типа, опекунские и приемные семьи, семьи, которые воспитывают детей-инвалидов, центры коррекционно-развивающего обучения и реабилитации, больницы. Во время акции они поздравляют детей с Новым годом и Рождеством, вручают подарки, помогают в решении проблем.-0-