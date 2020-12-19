ПогодаПогода
КурсыКурсы
Конвертер валютКонвертер валют
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Суббота, 19 декабря 2020
Минск Сплошная облачность +2°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
15:54 Гродненские врачи оттачивают навыки респираторной поддержки пациентов с COVID-19 Регионы
15:42 В Елисейском дворце рассказали о состоянии Макрона после заражения коронавирусом В мире
15:42 ФОТОФАКТ: Вифлеемский огонь мира доставили в Воложин Регионы
15:38 Футболисты "Слуцка" сохранили место в высшей лиге чемпионата Беларуси Спорт
15:29 Хоккеисты "Динамо-Молодечно" победили минскую "Юность" в матче чемпионата Беларуси Спорт
15:22 Склад горел в Дубровенском районе Происшествия
15:16 Закладка капсул с мест захоронения советских воинов на территории Беларуси прошла в Подмосковье Общество
15:06 Хоккейная команда Президента обыграла могилевчан в матче любительского турнира Спорт
14:59 Казахстан начал вакцинацию 3 тыс. добровольцев своим препаратом от COVID-19 В мире
14:51 Хоккеисты солигорского "Шахтера" обыграли "Неман" в чемпионате Беларуси Спорт
14:45 За сутки в Беларуси зарегистрирован 1931 пациент с COVID-19, выписаны 2037 Общество
14:35 Возгорание произошло в электричке Пуховичи - Минск Происшествия
14:27 Новую разновидность коронавируса выявили в ЮАР В мире
14:09 Ремонт дорог, водоснабжение, медобслуживание - Анатолий Лис провел прямую линию Регионы
13:57 В Клецком районе при пожаре в гараже погиб мужчина Происшествия
13:52 Первый магазин с белорусскими продуктами открылся в Токио Экономика
13:38 Витебск вышел на плато по COVID-19 Регионы
13:27 Мужчина провалился под лед на озере в Глубоком Происшествия
13:21 БЖД впервые провела онлайн конкурс среди молодых работников Общество
13:14 В Бангладеш при столкновении поезда с автобусом погибли 13 человек В мире
13:02 Расходы на проведение Олимпиады и Паралимпиады в Токио превысят $15 млрд В мире
12:48 БЕЛАЗ поставил три 45-тонных карьерных самосвала в Украину Экономика
12:34 Машина насмерть сбила пенсионерку на пешеходном переходе в Борисове Происшествия
12:27 Минюст определил порядок выездов нотариусов в агрогородки Общество
12:17 Всебелорусское народное собрание станет эпохальным событием в истории государства - Довгало Общество
12:08 Макей и Лебедев обсудили тему белорусского председательства в СНГ в 2021 году Политика
12:01 ЖКХ, банковское обслуживание и перевод жилья на электричество - Шерстнев провел телефонную линию Регионы
11:43 Автомобиль в Минске сбил на переходе женщину Происшествия
11:33 ГАИ Минской области предупреждает о сильном тумане на дорогах Регионы
11:25 Беларусь ограничивает ввоз птицы из двух провинций Нидерландов из-за птичьего гриппа Экономика
Все новости
Все новости
Регионы
19 декабря 2020, 15:54

Гродненские врачи оттачивают навыки респираторной поддержки пациентов с COVID-19

Фото из архива
Фото из архива
Новости темы "Коронавирус: последние новости"
В Елисейском дворце рассказали о состоянии Макрона после заражения коронавирусом
Казахстан начал вакцинацию 3 тыс. добровольцев своим препаратом от COVID-19

19 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Гродненские врачи оттачивают навыки респираторной поддержки пациентов с COVID-19, сообщает БЕЛТА.

Для проведения школы-семинара, где отрабатываются практические навыки на манекенах, в областной центр прибыла команда из Минского научно-практического центра хирургии, трансплантологии и гематологии: пять врачей анестезиологов-реаниматологов и три медицинских сестры отделения реанимации. Мастер-класс проходит в университетской клинике при Гродненском государственном медицинском университете.

По словам главного внештатного анестезиолога-реаниматолога Министерства здравоохранения Александра Дзядзько, за время первой волны коронавируса наработан большой опыт ведения пациентов с COVID-19. И врачи в Беларуси, и коллеги за рубежом знают достаточно много нюансов, которые позволяют улучшить результат лечения этой тяжелой категории пациентов.

"В целом речь идет о том, чтобы сосредоточиться на тех мелочах, которые в конечном итоге могут оказать положительный эффект и принести пользу при лечении. А таких мелочей, таких лайфхаков накопилось достаточно много. Из таких мелочей и состоит общий успех, - сказал Александр Дзядзько. - Важно, чтобы общие подходы, которые разработаны и на Западе, и у нас, этот положительный опыт внедрялся в практику других больниц".

Нынешний выездной курс уже не первый. На прошлой неделе специалисты Минского НПЦ были в Гомельской областной больнице. На таких мастер-классах сначала, как правило, проводится короткий теоретический курс о новом в респираторной поддержке у пациентов с тяжелыми формами коронавирусной инфекции, а затем полученные знания закрепляются на практике с использованием манекенов. "Медицинские сестры, которые работают у нас в отделении, показывают, а врачи комментируют. Потом организовываем дискуссию, обсуждение, задаются вопросы. По нашему опыту (так было и в Минске, и Гомеле) коллеги задерживаются, потому что интересуются", - отметил Александр Дзядзько, добавив, что такие курсы достаточно продуктивны.

Заведующий кафедрой анестезиологии и реаниматологии Гродненского государственного медицинского университета Руслан Якубцевич заметил: во время таких мастер-классов оттачиваются мелочи. "Именно на практике нам нужно отрепетировать, отточить те навыки, которые мы потом можем применить в лечении пациентов с COVID-19 в отделениях реанимации и интенсивной терапии, - сказал он. - Важно, что принимают участие совместно врачи и медицинские сестры отделения реанимации, поскольку мы вместе работаем и такой тандем важен при оказании адекватной помощи пациентам".

Гродненская область одна из первых вступила во вторую волну коронавируса. Проблемные вопросы, безусловно, существуют, но они решаются на месте, здесь и сейчас, отметил заведующий кафедрой. "Каких-то глобальных вещей, которые бы заставили нас бить тревогу, нет", - отметил он. Впрочем, вторая волна показала, что работать стало несколько сложнее, задействуется гораздо больше ресурсов здравоохранения, ведь пациентов в отделениях интенсивной терапии стало больше.

"Наши медики натренированы, умеют оказывать помощь, но мы хотим услышать компетентное мнение наших коллег", - сказала первый заместитель начальника главного управления здравоохранения Гродненского облисполкома Наталия Антонович. Очень важно, по ее словам, отработать типичные ошибки, которые могут быть при оказании реанимационной помощи, при уходе за пациентами с коронавирусной инфекцией.

Специалисты, которые пройдут учебу сегодня, затем смогут распространить этот опыт по всей области. "У нас учебные центры созданы на базе крупнейших больниц, есть свои манекены. И там мы сможем провести более широкую учебу для медицинских работников Гродненского региона", - заключила Наталия Антонович.-0-

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
вирус Гродно здравоохранение
Подписка на новости БелТА
Новости рубрики Регионы
Ксендз Генрих Акалатович зажигает свечу от Вифлеемского огня мира ФОТОФАКТ: Вифлеемский огонь мира доставили в Воложин
Анатолий Лис. Фото из архива Ремонт дорог, водоснабжение, медобслуживание - Анатолий Лис провел прямую линию
Фото из архива Витебск вышел на плато по COVID-19
ЖКХ, банковское обслуживание и перевод жилья на электричество - Шерстнев провел телефонную линию
Фото из архива ГАИ Минской области предупреждает о сильном тумане на дорогах
Фото из архива БЕЛАЗ построил многоквартирный дом для заводчан в Жодино
Главное
"Интеграция - неизбежная необходимость" - Лукашенко озвучил приоритеты председательства Беларуси в СНГ
Депутаты приняли проект бюджета на 2021 год в двух чтениях
Кочанова: только конструктивный диалог позволит определить пути дальнейшего развития страны
За сутки в Беларуси зарегистрирован 1931 пациент с COVID-19, выписаны 2037
Топ-новости
Макей и Лебедев обсудили тему белорусского председательства в СНГ в 2021 году
ЖКХ, банковское обслуживание и перевод жилья на электричество - Шерстнев провел телефонную линию
Минюст определил порядок выездов нотариусов в агрогородки
Всебелорусское народное собрание станет эпохальным событием в истории государства - Довгало
ФОТОФАКТ: Вифлеемский огонь мира доставили в Воложин
Первый магазин с белорусскими продуктами открылся в Токио
Обладатели премии "Лидер потребительского рынка" наращивают экспорт и внедряют новые технологии
Закладка капсул с мест захоронения советских воинов на территории Беларуси прошла в Подмосковье
Витебск вышел на плато по COVID-19
Впервые в Беларуси женщина родила после трансплантации комплекса "поджелудочная железа + почка"
ГАИ Минской области предупреждает о сильном тумане на дорогах
БЕЛАЗ поставил три 45-тонных карьерных самосвала в Украину
Мезенцев: Россия и Беларусь должны быть уверены в союзном потенциале, и тогда их будут уважать
Призывная кампания в Беларуси продлена до 1 января 2021 года
Пособия на детей в 2021 году планируется поднять более чем на 8%
Релама
С нами интереснее
гороскоп гороскоп
тв программа тв программа
погода погода
курсы курсы
Темы Все темы
Обращения граждан - обратная связь Социальное государство в работе Национальный тренд - ЭКОЛОГИЯ Благотворительная акция "Наши дети" Репортаж БЕЛТА Белорусская АЭС новейшего поколения 3+
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись Суверенная Беларусь: Эпоха достижений Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Минск и Минчане Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика СтопCOVID З ГОНАРАМ У СЭРЦЫ
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта Политика конфиденциальности
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2020гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.