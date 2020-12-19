19 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Гродненские врачи оттачивают навыки респираторной поддержки пациентов с COVID-19, сообщает БЕЛТА.

Для проведения школы-семинара, где отрабатываются практические навыки на манекенах, в областной центр прибыла команда из Минского научно-практического центра хирургии, трансплантологии и гематологии: пять врачей анестезиологов-реаниматологов и три медицинских сестры отделения реанимации. Мастер-класс проходит в университетской клинике при Гродненском государственном медицинском университете.

По словам главного внештатного анестезиолога-реаниматолога Министерства здравоохранения Александра Дзядзько, за время первой волны коронавируса наработан большой опыт ведения пациентов с COVID-19. И врачи в Беларуси, и коллеги за рубежом знают достаточно много нюансов, которые позволяют улучшить результат лечения этой тяжелой категории пациентов.

"В целом речь идет о том, чтобы сосредоточиться на тех мелочах, которые в конечном итоге могут оказать положительный эффект и принести пользу при лечении. А таких мелочей, таких лайфхаков накопилось достаточно много. Из таких мелочей и состоит общий успех, - сказал Александр Дзядзько. - Важно, чтобы общие подходы, которые разработаны и на Западе, и у нас, этот положительный опыт внедрялся в практику других больниц".

Нынешний выездной курс уже не первый. На прошлой неделе специалисты Минского НПЦ были в Гомельской областной больнице. На таких мастер-классах сначала, как правило, проводится короткий теоретический курс о новом в респираторной поддержке у пациентов с тяжелыми формами коронавирусной инфекции, а затем полученные знания закрепляются на практике с использованием манекенов. "Медицинские сестры, которые работают у нас в отделении, показывают, а врачи комментируют. Потом организовываем дискуссию, обсуждение, задаются вопросы. По нашему опыту (так было и в Минске, и Гомеле) коллеги задерживаются, потому что интересуются", - отметил Александр Дзядзько, добавив, что такие курсы достаточно продуктивны.

Заведующий кафедрой анестезиологии и реаниматологии Гродненского государственного медицинского университета Руслан Якубцевич заметил: во время таких мастер-классов оттачиваются мелочи. "Именно на практике нам нужно отрепетировать, отточить те навыки, которые мы потом можем применить в лечении пациентов с COVID-19 в отделениях реанимации и интенсивной терапии, - сказал он. - Важно, что принимают участие совместно врачи и медицинские сестры отделения реанимации, поскольку мы вместе работаем и такой тандем важен при оказании адекватной помощи пациентам".

Гродненская область одна из первых вступила во вторую волну коронавируса. Проблемные вопросы, безусловно, существуют, но они решаются на месте, здесь и сейчас, отметил заведующий кафедрой. "Каких-то глобальных вещей, которые бы заставили нас бить тревогу, нет", - отметил он. Впрочем, вторая волна показала, что работать стало несколько сложнее, задействуется гораздо больше ресурсов здравоохранения, ведь пациентов в отделениях интенсивной терапии стало больше.

"Наши медики натренированы, умеют оказывать помощь, но мы хотим услышать компетентное мнение наших коллег", - сказала первый заместитель начальника главного управления здравоохранения Гродненского облисполкома Наталия Антонович. Очень важно, по ее словам, отработать типичные ошибки, которые могут быть при оказании реанимационной помощи, при уходе за пациентами с коронавирусной инфекцией.

Специалисты, которые пройдут учебу сегодня, затем смогут распространить этот опыт по всей области. "У нас учебные центры созданы на базе крупнейших больниц, есть свои манекены. И там мы сможем провести более широкую учебу для медицинских работников Гродненского региона", - заключила Наталия Антонович.-0-