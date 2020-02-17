Гродненских финалистов конкурса "100 идей для Беларуси" научат секретам успешной презентации проекта

17 февраля, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Обучающий семинар проведут 18 февраля в Гродно для участников финала конкурса "100 идей для Беларуси", представляющих регион. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в Гродненском областном комитете ОО "БРСМ".

Гродненскую область в финале республиканского конкурса "100 идей для Беларуси" представит 8 проектов из различных отраслей. Например, в финал прошли некоторые разработки медицинской направленности, в том числе несколько инновационных предложений по диагностике и даже лечению онкологии. Также среди лучших в регионе проекты, связанные со сферами химической промышленности, энергосбережения, использования новых материалов, а также туризмом и образованием. Презентует молодежь региона и обучающие настольные игры о Гродно и других городах страны.

"Сегодня большое значение имеет не только сама идея или разработка. Важно уметь ее презентовать. С этой целью и пригласили всех финалистов на семинар "Как подготовиться к публичному выступлению". Проведет его эксперт начальник управления предпринимательства Гродненского областного управления финансовой поддержки предпринимателей Кирилл Сачевко", - отметили в обкоме БРСМ.

На семинаре участники также смогут обменяться опытом, получат возможность доработать свои выступления и презентации перед финалом.

Финальный этап девятого сезона республиканского молодежного инновационного проекта "100 идей для Беларуси" пройдет в начале марта в Минске. Проект направлен на развитие молодежного изобретательства и рационализаторства, оказание помощи в продвижении молодежных инновационных проектов и научно-технических разработок.-0-