Гродненский медуниверситет получил положительную оценку внешнеэкспертной международной комиссии

23 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Гродненский государственный медицинский университет при поддержке министерств здравоохранения и образования первым среди медуниверситетов страны был аккредитован Независимым агентством аккредитации и рейтинга на соответствие стандартам World Federation for Medical Education, авторитетной организации, занимающейся обучением и подготовкой врачей во всем мире. Такая информация размещена на сайте вуза, сообщает БЕЛТА.

"Подготовка к такой аккредитации - долгий и непростой процесс, - отметила начальник отдела международных связей ГрГМУ Оксана Мозалевич. - Аккредитацию мы прошли в Независимом агентстве аккредитации и рейтинга (IAAR), которое является международным аккредитационным агентством по обеспечению качества образования (Казахстан, Нурсултан). В мае 2021 года внешнеэкспертная международная комиссия посетила университет. Комиссия оценивала качество образовательной деятельности вуза и определяла соответствие мировым стандартам и критериям".

Международная аккредитация позволит университету развивать деятельность в области академической мобильности студентов и преподавателей, повысить престиж университета в мире, обеспечить привлекательность вуза для отечественных и зарубежных абитуриентов и работодателей. Для выпускников университета, окончивших обучение по программам, прошедшим аккредитацию, откроется возможность получить признание профессиональной квалификации и принять участие в международных проектах.

IAAR является международным аккредитационным агентством по обеспечению качества образования, первая и единственная организация в Евразийском регионе, которая получила признание Всемирной федерации медицинского образования (WFME), что дает ей право проводить международную аккредитацию медицинских организаций образования и образовательных программ в соответствии с международными стандартами. Независимое агентство аккредитации и рейтинга (IAAR) является полноправным членом Европейской ассоциации по обеспечению качества в высшем образовании (ENQA) и Всемирной федерации медицинского образования (WFME).-0-