Гродненский областной перинатальный центр стал клиникой без абортов

10 декабря, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Гродненском областном клиническом перинатальном центре больше не проводят аборты. Об этом сегодня перед началом круглого стола "За рождение" журналистам сообщила заведующая поликлиникой УЗ "Гродненский областной клинический перинатальный центр" Светлана Разина, передает корреспондент БЕЛТА.

С 2 декабря в перинатальном центре реализуется проект "Клиника без абортов". В учреждении не проводят прерывание беременности до 12 недель по желанию женщины ни инструментальным, ни медикаментозным способом.

"Проблема абортов актуальна для всего мира, имеет она и экономическое, и социальное, и этическое значение. Влияет она и на демографию. В Гродненской области, к сожалению, как и во всей стране, рождаемость снижается. В 2018 году в регионе родилось на 9% меньше детей, чем годом ранее", - отметила Светлана Разина. Она подчеркнула, что проект "Клиника без абортов" в том числе направлен и на повышение рождаемости.

"В регионе в этом направлении и раньше было сделано немало. В Гродненской области отмечается ежегодное снижение количества абортов. Только за последние три года их стало меньше на 13%", - рассказала Светлана Разина. Стабильно снижается число абортов и среди впервые забеременевших женщин.

Со всеми беременными женщинами работают психологи и психотерапевты. Благодаря предабортным психологическим консультациям в 2018 году 21% женщин сохранили беременность. По итогам 9 месяцев текущего года этот показатель составил почти 26%.

Во время круглого стола отмечалось, что каждая прерванная беременность - это проблема не просто женщины и семьи, но и общества в целом. Вопросы формирования позитивного родительства, воспитания традиционных семейных ценностей, ответственного отношения к беременности стали главными темами для обсуждения. В работе круглого стола "За рождение" приняли участие не только медики-практики и специалисты из этой сферы, но представители общественных организаций, священнослужители.

На базе перинатального центра для оказания комплексной специализированной помощи женщинам и супружеским парам создано областное консультативно-диагностическое отделение "Брак и семья". Здесь внимание уделяется планированию беременности, дальнейшему ее сопровождению для рождения здорового ребенка.-0-