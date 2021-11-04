Гродненский профсоюз здравоохранения поможет двум ЦРБ области приобрести концентраторы кислорода

4 ноября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Гродненская областная организация профсоюза работников здравоохранения поможет двум крупнейшим ЦРБ региона закупить концентраторы кислорода, сообщили БЕЛТА в профсоюзе.
На укрепление материально-технической базы Лидской и Сморгонской центральных районных больниц областная организация отраслевого профсоюза перечислит Br10 тыс. Эти средства планируют направить на приобретение медицинских кислородных концентраторов, которые позволят повысить качество оказания медицинской помощи пациентам с COVID-19.
"Помощь медучреждениям в укреплении материально-технической базы, улучшении условий труда медицинских работников будет продолжена. Профсоюз всегда старается оперативно реагировать на все нужды и проблемы трудовых коллективов", - отметил председатель Гродненской областной организации БПРЗ Владислав Голяк. Он подчеркнул, что инициативу подхватили и другие отраслевые профсоюзы области. Общими усилиями планируется дооснастить больницы региона 10 медицинскими кислородными концентраторами.
Ранее профсоюз здравоохранения Гродненской области оказал помощь Вороновской ЦРБ в приобретении концентратора, Кореличской ЦРБ – в покупке электровелосипеда для отдаленного ФАПа.-0-