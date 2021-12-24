Гродненским медикам передали 7 новых машин скорой помощи

24 декабря, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Гродненским медикам сегодня передали 7 новых машин скорой помощи, передает корреспондент БЕЛТА.

Торжественная церемония передачи ключей от новых спецавтомобилей прошла сегодня на площади Ленина в Гродно.

"В регионе продолжается переоснащение служб специального назначения. Есть люди, которые работают в режиме 24/7 вне зависимости от времени года, а также праздников и выходных дней. Основная задача - обеспечить достойную материально-техническую базу, чтобы они могли выполнять свою работу максимально эффективно", - отметил председатель Гродненского облисполкома Владимир Караник.

Владимир Караник

Программа переоснащения и началась со службы скорой помощи. Весной были переданы первые 4 машины, сейчас еще 7, в основном для города Гродно. После нового года уже для регионов области будут переданы еще 16 полноприводных скорых.

Закуплена была техника одним из банков и передана в лизинг. Программа этим и уникальна. Ранее бюджетные организации не могли приобретать технику в лизинг. Потребовалось решить ряд юридических вопросов. "Идею поддержал Президент. Программа по обновлению парка техники скорых будет продолжена. В течение 2022 года, максимум 2023 года, мы планируем полностью переоснастить парк скорой помощи в области", - подчеркнул Владимир Караник.

При комплектовании машин выдвигалось несколько требований, в том числе о максимальной безопасности сотрудников скорой и пациентов. "Машина высокая, просторная, есть возможность оказать пациентам всю необходимую помощь. Есть кислород, усиленные носилки и другое оборудование", - отметил главный врач Гродненской областной станции скорой медпомощи Александр Байгин. Он рассказал, что благодаря обновлению в службе скорой помощи Гродно практически не останется "возрастных" автомобилей.

Сейчас ежедневно в городе работают 36 бригад скорой помощи.-0-

Фото Леонида Щеглова