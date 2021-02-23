23 февраля, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Гродненскую область в финале конкурса "100 идей для Беларуси" представят восемь молодежных проектов из различных сфер - от медицины до высоких технологий. Об этом БЕЛТА сообщили в Гродненском областном комитете ОО "БРСМ".

Финал 10-го сезона республиканского молодежного инновационного проекта "100 идей для Беларуси" пройдет 24 февраля.

"Конкурс предоставляет площадку для молодежных инициатив и дает возможность встретиться с единомышленниками и заявить о своих разработках. Участие в финале примут восемь лучших молодежных проектов Гродненской области. Ежегодно мы достойно представляем нашу область и в этом году рассчитываем на самые лучшие результаты", - отметила первый секретарь Гродненского обкома БРСМ Анна Саросек. Она подчеркнула, что союз молодежи всегда открыт для любых инициатив и готов помочь реализовать идеи молодых людей.

В финале Гродненская область будет представлена проектами из различных отраслей, в том числе здравоохранения. Например, ассистент кафедры неврологии и нейрохирургии Гродненского медуниверситета Андрей Довнар представит эксплантат для замещения дефекта костей черепа из инновационного белорусского композиционного материала.

Доцент кафедры акушерства и гинекологии Гродненского медуниверситета Юлия Кухарчик разработала метод медицинской профилактики невынашивания беременности у женщин с сочетанной гинекологической патологией. Проект позволяет увеличить процент рождаемости у женщин группы риска, а также снизить частоту преждевременных родов и улучшить репродуктивное здоровье женщин.

Ученица 11-го класса лицея №1 Гродно Ксения Горовенко представит набор мобильных приложений для организации инновационного канала общения между молодежью и государственными учреждениями и институтами.

Оценивать идеи новаторов будет республиканский экспертный Совет, в состав которого вошли представители органов исполнительной и законодательной власти, руководители государственных, частных предприятий и организаций, инвесторы.

Организаторами конкурса "100 идей для Беларуси" выступают ОО "БРСМ" и Государственный комитет по науке и технологиям при поддержке Министерства образования. Проект направлен на развитие молодежного изобретательства и рационализаторства, оказание помощи в продвижении молодежных инновационных проектов и научно-технических разработок.-0-