Гродненцев 1 января приглашают на традиционный пробег трезвости

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17 декабря, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Спортивно отметить Новый год приглашают жителей и гостей Гродно. 1 января в городе пройдет традиционный пробег трезвости, сообщил корреспонденту БЕЛТА организатор мероприятия священник Гродненской епархии Белорусской православной церкви иерей Павел Касперович. Пробег в Гродно проводится уже в шестой раз. Его популярность с каждым годом растет. Если первый пробег собрал около 30 участников, то 1 января 2019 года бегунов было свыше 400. "Не меньшего числа ожидаем и теперь. Здоровый образ жизни становится все популярнее. Пробегом мы показываем, что 1 января можно провести не за столом, а в хорошей веселой компании и с пользой для здоровья", - отметил Павел Касперович. Он подчеркнул, что среди участников есть люди разных возрастов и профессий, жители разных городов. Место проведения пробега остается неизменным. Участникам предложат преодолеть 4,3 км по тропе здоровья в лесопарке Пышки. Быть самым быстрым необязательно - куда важнее желание участвовать. На финише всем вручат уникальные медали. Помимо пробега запланирован гиревой марафон. К участию приглашаются все желающие старше 12 лет. Правда, несовершеннолетним требуется разрешение родителей. Регистрация участников уже стартовала. Пробег проводится в целях пропаганды здорового образа жизни и приобщения различных слоев населения к занятиям физической культурой, развития массового спорта.-0- Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!