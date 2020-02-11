"Гродно Азот" планирует заключить контракт на возведение азотного комплекса с итальянской Tecnimont

11 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. ОАО "Гродно Азот" продолжит работу по заключению контракта на строительство азотного комплекса с итальянской компанией Tecnimont, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт белорусского предприятия.

В течение 2019 года проводилось процедура переговоров по выбору генподрядчика для реализации инвестпроекта. Документацию для переговоров получили девять компаний, в процедуре приняли участие пять: три из Китая - CITIC, CMIC, Complant, по одной из Республики Корея - Samsung и Италии - Tecnimont.

После рассмотрения предложения китайских и корейской компаний были отклонены как не соответствующие требованиям документации для переговоров. К процедуре улучшения предложения допущена Tecnimont.

Как пояснили в "Гродно Азоте", итальянская фирма имеет опыт выполнения аналогичных работ. В своем технико-коммерческом предложении она представила индикативные условия получения кредитных ресурсов от европейских банков.

"Конкурсная комиссия ОАО "Гродно Азот" приняла решение признать победителем процедуры переговоров Tecnimont и продолжить работу с итальянцами по заключению контракта как с генеральным подрядчиком для реализации проекта", - отметили на предприятии.

Как сообщалось, ввод нового азотного комплекса позволит увеличить производство азотных удобрений более чем в 1,5 раза.-0-