"Гродно Азот" после ремонта приступил к пусковым операциям в цехе аммиака

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9 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В ОАО "Гродно Азот" после проведенного ремонта оборудования приступили к выполнению пусковых операций в цехе "Аммиак-3", сообщили БЕЛТА на предприятии.
"В ходе разогрева основных отделений цеха применяется технологический газ, содержащий в своем составе горючие вещества. С целью их утилизации регламентом производства аммиака в соответствии с проектом предусмотрено сжигание технологического газа на факельной установке", - рассказали на предприятии.
Данные пусковые операции могут продолжаться несколько суток, с их окончанием после получения готовой продукции (аммиака) сжигание технологического газа на факельной установке прекратится.-0-