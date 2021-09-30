"Гродно Азот" предупредил о появлении факела над предприятием после запуска цехов

30 сентября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В ОАО "Гродно Азот" после планового ремонта запускают цеха, над заводом может появиться факел. Информация об этом размещена в официальном Telegram-канале предприятия.

С 30 сентября по 4 октября несколько основных структурных подразделений ОАО "Гродно Азот" завершают плановые остановочные ремонты и приступают к пусковым операциям. Регламент предусматривает несколько технологических этапов, каждый из которых может сопровождаться характерными явлениями. В частности, пусковые операции в цехе АКиКАС сопровождаются кратковременным увеличением содержания оксидов азота в отходящих газах. При этом оксид азота (IV) придает им характерный красно-бурый оттенок.

"Допустимый выброс загрязняющих веществ в отходящих газах регламентирован комплексным природоохранным разрешением, выданным территориальным органом Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды", - подчеркнули на предприятии.

Кроме того, во время разогрева основных отделений цеха аммиака применяется технологический газ, содержащий в своем составе горючие вещества. Это газ до окончания пусковых операций сбрасывается на факельную установку, на которой и сжигается. Пусковые операции могут продолжаться несколько суток. По их окончании факел потухнет.

"Во время проведения пусковых операций осуществляется контроль качества атмосферного воздуха на территории и по периметру предприятия, а также на границе СЗЗ с учетом направления ветра", - добавили в "Гродно Азоте". Сведения по атмосферному воздуху в санитарно-защитной зоне предприятия будут опубликованы на официальном сайте ОАО "Гродно Азот" на странице "Охрана окружающей среды" в разделе "Охрана труда и экология".-0-