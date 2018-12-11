Гродно без визы посетили в этом году свыше 54 тыс. литовцев

11 декабря, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Отмечается рост интереса литовских туристов к Гродненскому региону. Туризм позволяет развивать сотрудничество и в других сферах. Такое мнение сегодня во время встречи с представителями МИД и генерального консульства Литовской Республики высказал заместитель председателя Гродненского облисполкома Виктор Лискович, передает корреспондент БЕЛТА.

На обсуждение были вынесены вопросы сотрудничества в социальной сфере, развитии систем образования и здравоохранения, более широкого использования туристического потенциала стран-соседок.

"Только Гродно в этом году без визы посетили свыше 54 тыс. литовцев. Для людей старше интересен ностальгический туризм, молодежь с интересом знакомится с белорусскими традициями, историей. Мы в свою очередь продолжаем развивать сферу гостеприимства. Надеемся, что поток туристов будет и дальше расти, ведь туризм способен стать локомотивом для развития сотрудничества и в экономической сфере", - отметил Виктор Лискович. Во время встречи стороны обсудили несколько важных вопросов в этом направлении.

В частности, интересным видится совместное развитие сети велосипедных маршрутов в приграничных регионах, совместное продвижение туров по территории двух стран на крупных международных рынках. Также озвучена идея возобновления железнодорожного сообщения между Гродно и Вильнюсом. Активно ведется сотрудничество и в области спорта.

"Для нас важно все, что связывает людей. Одна из целей визита - узнать, как живут литовцы в Беларуси, какие есть возможности сотрудничества с ними. Вообще мы рассматриваем литовцев, живущих за рубежом, как мосты, которые помогают налаживать связи между Литвой и другими странами, развивать сотрудничество во всех сферах - от образования и культуры до экономики", - сказал на встрече директор департамента литовцев за границей МИД Мариюс Гудинас.

В Гродненской области сейчас проживают около 2 тыс. литовцев, действуют 6 общественных объединений. Также в регионе работают 2 школы с литовским языком обучения - в Вороновском и Островецком районах, около 40 детей в Лиде факультативно изучают литовский язык. Все актуальные вопросы взаимодействия в этой сфере решаются в рамках работы белорусско-литовской комиссии по образованию.

Сами литовцы - активные участники крупных культурных форумов на территории Гродненской области, например, праздника "Августовский канал в культуре трех народов", а также ярмарке народных умельцев "Казюки". Традиционно литовское подворье - одно из самых посещаемых во время Фестиваля национальных культур в Гродно.-0-