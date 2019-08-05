Гродно и окрестности с начала года посетили более 70 тыс. безвизовых туристов

5 августа, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Гродно и Гродненском районе отмечается рост количества безвизовых туристов: в регионе с начала года уже побывали свыше 70 тыс. таких гостей. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в управлении спорта и туризма Гродненского облисполкома.

"Это на 60% больше, чем в прошлом году. Расширяется и география гостей. Гродно и окрестности без визы посетили граждане более чем 30 стран", - отметили в управлении. Чаще всего приезжают жители Литвы, Польши, Латвии и Германии. За последнее время возрос поток гостей из Эстонии.

"Они, кстати, пока еще открывают безвизовый Гродненский регион для себя. Причем знакомство с ним начинают чаще всего через санатории. Медицинский, оздоровительный туризм набирает популярность", - рассказали в управлении спорта и туризма. Срок пребывания туристов в зависимости от того, с какой целью они приехали, разнится. Около половины безвизовых гостей посещают Гродно и окрестности с экскурсионными однодневными турами, еще 50% гостей задерживаются на двое и более суток. Еще одним катализатором интереса становятся событийные мероприятия: в дни фестивалей или больших массовых соревнований отмечаются пики по количеству безвизовых туристов.

Порой возникает ситуация, что в гостиницах города не хватает мест для всех желающих. Это становится толчком для развития туристической инфраструктуры. Частный бизнес активно возводит и в Гродно, и в районе объекты сфер гостеприимства и питания.

С 1 января 2018 года, согласно указу №462 "Об установлении безвизового порядка въезда и выезда иностранных граждан", доступная для безвизовых туристов зона под Гродно была расширена на весь район. Помимо автомобильных пунктов пропуска, доступными для такого рода гостей стали железнодорожный и авиационный транспорт. За весь 2018 год в Гродно приняли свыше 92 тыс. приехавших без визы иностранцев.

В управлении спорта и туризма облисполкома отметили, что грядущее расширение безвизовой зоны на ряд других районах области позволит региону представить новые туристические продукты, расширить спектр предоставляемых услуг, увеличить срок пребывания туристов в стране.-0-