Гродно передали 13 новых автобусов и универсальную коммунальную технику

16 сентября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В центре Гродно водителям городских предприятий вручили ключи от новых автобусов и универсальной коммунальной техники, передает корреспондент БЕЛТА.

Торжественная церемония прошла на площади Ленина. Передачу новой техники приурочили ко Дню народного единства, а также Дню города, который Гродно отметит 18 сентября. Одним из подарков стали 13 новых автобусов белорусского производства.

"Город растет, на юге и на севере возводятся крупные жилые микрорайоны, открыт новый восточный мост через Неман, расширяется маршрутная сеть, поэтому очень важно обновлять парк общественного транспорта, улучшать транспортную доступность", - отметил заместитель председателя Гродненского облисполкома Владимир Дешко во время вручения ключей от новой техники водителям автобусов.

Заместитель председателя Гродненского облисполкома Владимир Дешко (справа) вручает ключи Владимиру Миско (слева)

С торжественной церемонии автобусы отправятся на маршруты. Один из них, так называемая "гармошка", будет обслуживать, скорее всего, новый жилой район Грандичи. "Думаю, пассажиры оценят удобство новых низкопольных машин. Важно и то, что все они оснащены экономичными и экологичными двигателями. Большинство новых автобусов оборудовано кондиционерами", - рассказал директор ОАО "Автобусный парк Гродно" Николай Древило.

Заместитель председателя Гродненского облисполкома Владимир Дешко и директор ОАО "Автобусный парк Гродно" Николай Древило

К слову, сейчас в городских перевозках задействованы около 170 автобусов, обслуживающих 55 маршрутов. В среднем в день автобусы в Гродно перевозят 96 тыс. пассажиров.

Получили городские предприятия в подарок и другую технику. В частности, "Спецавтохозяйству" переданы самосвал и два новых универсальных автомобиля МАЗ, которые благодаря навесному и сменному оборудованию летом могут использоваться как поливочные машины, а зимой для очистки улиц от снега. Предприятие "Ремстройавтодор" получило автомобиль с устройством для промывки и очистки ливневок. Ключи от новой техники коммунальщикам вручил председатель Гродненского горисполкома Мечислав Гой.

"Хорошая традиция - делать подарки городу к значимым датам. И речь не только о технике. Вскоре будет сдан в эксплуатацию детский сад в жилом районе Ольшанка, что позволит снять вопросы с шаговой доступностью дошкольных учреждений в этом микрорайоне. Также в Ольшанке хорошими темпами строится новая поликлиника", - отметил Мечислав Гой. Он подчеркнул, что развиваются и другие районы Гродно, например Грандичи на севере областного центра. Здесь готовится к открытию амбулатория, а в 2022 году будет сдана самая большая школа в области.-0-

Фото Леонида Щеглова