23 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Гродно примет эстафету молодежной столицы Беларуси 25 февраля, сообщила во время круглого стола в пресс-центре БЕЛТА начальник управления по делам молодежи Министерства образования Татьяна Симановская.

"Этот проект 6 лет назад инициировали сами молодые граждане. За это время такого почетного статуса были удостоены шесть городов нашей страны. В этом году решением организационного комитета таким городом стал Гродно. 24-26 февраля молодежь Беларуси - студенты высших учебных заведений, молодые депутаты, представители молодежных парламентов, работающая молодежь - соберется в Гродно для того, чтобы на этой площадке выработать новые формы, методы, подходы, обсудить проблемные вопросы, которые есть у различных слоев молодежи, и как бы зададут тон на весь 2021 год - Год народного единства", - рассказала Татьяна Симановская.

По ее словам, на обсуждение будут вынесены проект программы патриотического воспитания, вопросы волонтерского движения, трудоустройства, временной занятости - то есть практически все аспекты, которые волнуют молодежь. "Традиционно пройдет форум молодежи, который соберет диалоговые площадки. Запланирована встреча с руководителями госорганов. В частности, 24 февраля министр образования Игорь Карпенко встретится с делегатами нашего молодежного праздника. А уже 25 февраля в торжественной обстановке молодежной столицей 2021 года станет город Гродно. Эстафету ему передаст Пинск", - отметила начальник управления.

В этот же день состоится республиканский семинар "Актуальные аспекты организации воспитательной работы в системе образования Республики Беларусь и пути ее совершенствования". "Семинар соберет в одном месте представителей всей страны для того, чтобы выработать в том числе подходы уже со стороны руководителей госорганов, как строить дальнейшую работу по расширению возможностей и созданию условий для молодежи в решении экономических, общественно-политических, социальных вопросов. Завершит наше мероприятие традиционно работа интернет-площадок. В 2021 году мы планируем разработать единую интернет-площадку - фонд молодежных инициатив, - на которую сможет выйти любой желающий молодой человек и получить всеобъемлющую информацию о том, что происходит в стране, какие социальные гарантии он имеет, в каких проектах может участвовать, или просто обсудить актуальные вопросы, интересующие непосредственно его", - заключила Татьяна Симановская.-0-

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