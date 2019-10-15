Гродно примет международный рождественский фестиваль по баскетболу 3х3

15 октября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Гродно примет в декабре международный рождественский фестиваль по баскетболу 3х3 на призы "Росатома" среди детских, студенческих и профессиональных команд. Об этом сообщил журналистам начальник управления спорта и туризма Гродненского облисполкома Олег Андрейчик, передает корреспондент БЕЛТА.

Уже верстается календарь трехдневного турнира, определяется состав участников. Известно, что в Гродно соберутся не только белорусские команды, но и гости из стран ближнего и дальнего зарубежья. Игры пройдут на лучших площадках города.

"Баскетбол 3х3 - молодой олимпийский вид спорта, популярность его в мире растет. А проведение подобных турниров - очередной этап сотрудничества концерна "РосЭнергоАтом" и региона в плане развития баскетбола", - сказал Олег Андрейчик. Так, 3 июля Гродно принимал игры этапа Единой лиги Европы - Кубок РосЭнергоАтома, который проводился по проекту "Планета баскетбола - Оранжевый атом". Тогда участие в нем приняли команды из семи стран.

"Проект по развитию баскетбола комплексный, и игра - один из инструментов общения с людьми, - отметил гендиректор центра спортивной подготовки "Динамо-РосЭнергоАтом" Сергей Фомин. - С Гродненской областью у нас уже есть совместная история. Например, в Островце открыт современный стадион для баскетбола 3х3, который подходит для проведения соревнований самого высокого уровня".

По словам Сергея Фомина, на 2020 год запланирован ряд мероприятий, связанных с развитием баскетбола 3х3. Олимпийские дни этого вида спорта пройдут во всех районах области, на площадках вузов и школ будут организованы турниры и тематические праздники.

Организаторами фестиваля выступают Гродненский облисполком совместно с концерном "РосЭнергоАтом".-0-