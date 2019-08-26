Гродно примет в 2020 году ЧЕ по спортивному ориентированию среди лесников

26 августа, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В августе 2020 года в Гродно пройдет чемпионат Европы по спортивному ориентированию среди работников лесного хозяйства, сообщил корреспонденту БЕЛТА председатель Гродненской областной федерации спортивного ориентирования Эдвард Ародь.
Ожидается, что участие в турнире примут около 350 спортсменов из 15 стран. Трассы для соревнований будут проложены в живописных местах в Гродно и окрестностях.
"Спортивное ориентирование - прикладной спорт для многих профессий, которые связаны с работой на местности, умением читать карту. Среди них и правоохранители, и военные, и спасатели, и, конечно, работники лесной отрасли. Профильный чемпионат проводится на протяжении многих лет. Участие и победы в нем престижны", - рассказал Эдвард Ародь. Он подчеркнул, что есть ориентировщики и среди белорусских лесников, а также студентов профильных учебных заведений. Правда, на недавнем ЧЕ, который прошел в Чехии, белорусская команда медалей не завоевала, хотя выступила в целом достойно.
Выбор Гродно в качестве места проведения турнира не случаен. Белорусский город становится одним из международных центров спортивного ориентирования.
"У нас накоплены хорошие традиции подготовки спортсменов. Но самое важное есть опыт проведения турниров различного уровня и масштаба", - отметил Эдвард Ародь. Ранее город и окрестности принимали этапы мирового рейтинга по спортивному ориентированию, а в конце июля 2019 года в областном центре прошел чемпионат Европы среди юношей. В Гродно выступило около 500 спортсменов более чем из 30 стран.-0-