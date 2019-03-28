Гродно принимает финал республиканского конкурса "Энергомарафон"

28 марта, Гродно. /Корр. БЕЛТА/. Гродно 28-29 марта принимает финальные мероприятия республиканского конкурса "Энергомарафон", сообщил корреспонденту БЕЛТА начальник Гродненского областного управления по надзору за рациональным использованием топливно-энергетических ресурсов Андрей Минько.

Одна из главных задач конкурса - воспитание у молодежи навыков рационального потребления энергоресурсов, пропаганда бережного отношения к окружающей среде, продвижение передового опыта энергосбережения среди учреждений образования. Вопросы взаимодействия в этом направлении сегодня были вынесены на семинар для сотрудников Министерства образования и Департамента по энергоэффективности Государственного комитета по стандартизации. Программа включала в том числе посещение тематических знаковых объектов.

Участники семинара, в частности, посетили энергоэффективный дом второго поколения по улице Дзержинского в Гродно. Он был введен в эксплуатацию в 2017 году. "Этот уникальный дом - своеобразная экспериментальная площадка по отработке перспективных направлений энергосбережения в жилом фонде. Здесь реализованы новые для нашей страны наработки, например, рекуперации, использования тепла земли, городского коллектора и серых стоков. Снизить расходы на электроснабжение помогают установленные специальным способом солнечные панели", - рассказал Андрей Минько.

Во второй день, 29 марта, в Гродненском областном драмтеатре будет организована выставка конкурсных работ и состоится церемония награждения победителей. На различных этапах в соревнование были вовлечены свыше 5 тыс. учащихся из более чем 120 учреждений образования страны. Лучшие работы определяются в нескольких номинациях: "Культурно-зрелищное мероприятие по пропаганде эффективного и рационального использования энергоресурсов", "Художественная работа по пропаганде эффективного и рационального использования энергоресурсов", "Система образовательного процесса и информационно-пропагандистской работы в сфере энергосбережения в учреждении образования" и других. Традиционно представлены на конкурсе и проекты практических мероприятий по энергосбережению. К разработкам юных рационализаторов проявляют интерес представители компаний, занимающихся внедрением энергоэффективных технологий.

Департамент по энергоэффективности Государственного комитета по стандартизации проводит "Энергомарафон" на протяжении 12 лет. Конкурс проходит при поддержке Национального собрания Беларуси, Министерства образования, облисполкомов и местных органов власти.-0-