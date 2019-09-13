Гродно принимает открытый фестиваль сыра

13 сентября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Гродно 13-14 сентября примет VII открытый фестиваль сыра, сообщили БЕЛТА в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Беларуси.

В первый день на базе предприятия ОАО "Молочный Мир" пройдет Республиканский профессиональный конкурс качества сыров среди молокоперерабатывающих предприятий страны.

"На конкурс представлено более 70 образцов сыра от 24 производителей. Специальная дегустационная комиссия, в состав которой входят представители Минсельхозпрода, Национальной академии наук, областных объединений мясо-молочной промышленности, определит победителей в девяти номинациях", - рассказали в министерстве.

Кроме того, 13 сентября состоится семинар "Молоко-сырье и закваска - актуальные вопросы в молочной промышленности Республики Беларусь". Участие в нем примут руководители и главные технологи белорусских молокоперерабатывающих организаций, а также их коллеги из Варшавы и Углича.

Основные мероприятия развернутся 14 сентября на территории ЦСК "Неман" в Гродно. Гостей приглашают на праздник "Сырный Олимп". В программе: выставка скульптур из сыра, дегустация, мастер-классы от шеф-поваров, которые будут готовить разные виды сыра, викторины и концерты.

Фестиваль проходит при поддержке Министерства сельского хозяйства и продовольствия, Гродненских облисполкома и горисполкома.

"Сегодня сыродельная отрасль Беларуси активно развивается, ее продукция востребована во многих странах: около 80% сыров поставляется на экспорт. В стране сохраняется тенденция по росту производства сыров", - рассказали в Минсельхозпроде. Сейчас в Беларуси производство сыра организовано более чем на 50 технологических площадка 32 молокоперерабатывающих организаций. Сыродельные заводы Беларуси оснащены современным оборудованием от ведущих мировых производителей. Технологические операции автоматизированы. Все режимные параметры производств оптимизированы, внедрены современные системы контроля качества. Отмечается и рост поставок сыров на внешние рынки. В частности, темп роста экспорта этой продукции за семь месяцев текущего года превысил 123%. По данным оперативных отчетов Еврокомиссии, за январь-июль 2019-го Беларусь входит в четверку ведущих экспортеров сыра, уступая по этому показателю лишь Европейскому союзу, США и Новой Зеландии.-0-